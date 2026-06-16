Житель Самарской области попал под административный арест за прогулку в футболке с нацистской символикой

Житель Новокуйбышевска привлечен к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, инцидент произошел 5 июня у дома № 3 на улице Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мужчина 1984 года рождения находился в общественном месте в футболке с изображением нацистской атрибутики. Суд изучил протокол, рапорт, показания свидетелей и фотографии, и на основании этого признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учел характер правонарушения, личность виновного и смягчающее обстоятельство — раскаяние. Гражданину Ж. назначен административный арест на трое суток. Футболка с символикой конфискована и подлежит уничтожению. Постановление не вступило в законную силу.

Георгий Портнов