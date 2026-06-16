Улицу Славянскую в центре Нижнего Новгорода перекроют до октября
Движение транспорта по улице Славянской в центре Нижнего Новгорода перекроют на три месяца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Улица будет перекрыта из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на участке от дома № 52 к 1 до дома № 33. Ограничения вводятся с 22 июня по 1 октября 2026 года, отмечается в документе.
Жителям домов № 21, 27 и 189Б на улице Славянской предложили проезд через улицу Студеную.