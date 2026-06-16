Беспилотники сбили в Нижегородской области 16 июня

Над территорией Нижегородской области 16 июня сбили украинские беспилотники. Всего с семи утра до двух часов дня сегодня в регионах РФ дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Нижегородский аэропорт закрывали на прием и выпуск воздушных судов, о снятии ограничений Росавиация сообщила в 13:37.

Региональные и муниципальные власти Нижегородской области о последствиях сегодняшней атаки не сообщали.

Галина Шамберина