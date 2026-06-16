Все избирательные участки в Прикамье оснастят системами видеонаблюдения

100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин, выступая перед членами общественной палаты Прикамья. Также он отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в сентябре 2026 года жители Пермского края выберут депутатов Государственной Думы РФ IX созыва по четырем избирательным округам (№ 62, 63, 64 и 65), Законодательного собрания Пермского края V созыва. Также пройдет голосование за кандидатов в депутаты пермской гордумы. В итоге будет замещено 170 депутатских мандатов. В соответствии с указом президента России Владимира Путина выборы депутатов в Госдуму назначены на 20 сентября.