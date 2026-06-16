Лидера саратовской фракции КПРФ задержали за акцию 1 мая

В Саратове задержан депутат областной Думы от КПРФ Александр Анидалов. Об этом «Ъ» рассказал его коллега по фракции Денис Буланов. «По его словам, он обвиняется в организации незаконного массового мероприятия 1 мая 2026 года»,— написал господин Буланов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов приехал из отдела полиции в суд

Фото: Денис Буланов Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов приехал из отдела полиции в суд

Фото: Денис Буланов

По словам политика, Александра Анидалова задержали после часа дня по местному времени на выходе из здания парламента. Депутаты вышли с заседания комитета по промышленности — его председателя господина Анидалова задержали полицейские и доставили в отдел полиции Фрунзенского района.

Спустя почти три часа Александра Анидалова повезли во Фрунзенский районный суд, рассказал господин Буланов. Пресс-служба УМВД по региону на звонки и письма «Ъ» не ответила.

Никита Маркелов