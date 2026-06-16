В Татарстане работают более 2,2 тысячи точек общественного Wi-Fi

На территории Татарстана действуют более 2,2 тыс. точек общественного Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики на фоне новостей об ограничениях работы мобильной связи и онлайн-сервисов во время саммита Россия — АСЕАН.

По данным ведомства, точки доступа расположены не только внутри зданий, но и на улицах, в парках и других общественных пространствах. В Казани работает 511 точек общественного Wi-Fi, в том числе на территории центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу, парках «Белые цветы» и «Крылья Советов», на набережной озера Кабан, а также на территории Кремля.

Еще 230 точек доступа размещены на многоквартирных домах в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани.

Анна Кайдалова