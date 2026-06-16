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В Оренбурге 14 выпускников набрали по 100 баллов по первым результатам ЕГЭ

Согласно первым результатам Единого государственного экзамена по истории, химии и литературе высший балл набрали 14 выпускников из Оренбурга. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, по истории набрали 100 баллов трое выпускников, по литературе — трое. Самый многочисленный отряд стобалльников — по химии: девять ребят.

Накануне юные оренбуржцы сдали биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 июня станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку.

Руфия Кутляева