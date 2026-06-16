Фарма как защитный актив

В 2025-2026 годах в фармацевтической отрасли заметно усиливается интерес к фактическим операционным результатам по сравнению с разовыми новостями о запуске производственных линий или приобретении оборудования. Для инвесторов и отраслевых аналитиков все большую значимость приобретают устойчивость загрузки мощностей, эффективность их использования и динамика выпуска продукции в натуральном выражении, поскольку именно эти показатели отражают реальную стадию развития производственных площадок и степень реализации ранее сделанных инвестиций.

Примером такого подхода может служить производственная площадка «АЛИУМ» (входит в «Биннофарм Групп»). Предприятие в Московской области за последние пять лет увеличило объем выпуска более чем на 40% и освоило свыше 40 новых препаратов. По итогам 2025 года выпуск составил 61 млн упаковок, а за первые пять месяцев 2026 года – 22 млн упаковок при стабильной загрузке производственных мощностей. В отраслевом контексте подобная динамика, как правило, рассматривается как переход к стадии, в которой ранее осуществленные капитальные вложения начинают проявляться через рост производственной эффективности и объемов выпуска, а не через точечные инвестиционные события.

«Для производственного бизнеса особую ценность представляет способность обеспечивать стабильную загрузку мощностей и одновременно создавать основу для дальнейшего роста. За последние годы «АЛИУМ» последовательно инвестировал в модернизацию оборудования, расширение продуктового портфеля и развитие экспортных поставок. В результате предприятие сегодня сочетает устойчивую операционную модель с потенциалом дальнейшего масштабирования. Важно, что рост обеспечивается не отдельными проектами, а системным развитием производственной площадки, востребованностью выпускаемой продукции, постоянным улучшением программ и мероприятий по подготовке и мотивации персонала и эффективным использованием производственных мощностей», – отмечает финансовый директор «Биннофарм Групп» Анна Гарманова.

Фармотрасль, как и промышленность в целом, столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров. Решение не в увеличении штата, а в снижении доли ручного труда. В качестве примера: запуск на «АЛИУМе» новой линии грануляции: закрытая автоматизированная система с увеличением максимальной загрузки с 30 до 150 кг за цикл. Это рост производительности в пять раз и снижение операционных рисков, критически важных для фармацевтики.

ООО «Биннофарм групп»