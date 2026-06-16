ЮУрГУ поднялся на одну строчку в рейтинге лучших вузов России 2026 года

Южно-Уральский государственный университет занял 42-е место в рейтинге лучших вузов России 2026 года по версии агентства RAEX. За год учреждение поднялось в списке на одну позицию.

ЮУрГУ получил в этом году почти 2,7 рейтингового балла, прибавив почти 0,07 балла. Лидерами рейтинга вновь стали МГУ имени Ломоносова (4,7 балла), МГТУ имени Баумана (4,6) и МФТИ (4,5). Как подчеркивают в пресс-службе агентства RAEX, наиболее широко в списке представлены технические университеты. В этом году таких учреждений 39 — на три больше, чем в 2024 году. За это же время количество классических вузов сократилось с 28 до 24.

Виталина Ярховска