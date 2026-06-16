Франция вводит «Паспорт наследия»

Министр культуры Франции Катрин Пегар объявила о создании нового «Паспорта наследия» — годового абонемента, который позволит посещать около 500 музеев, замков, исторических усадеб и садов по всей стране. Новый проект стартует 19 и 20 сентября, во время традиционных Европейских дней наследия.

Объявление было сделано в Версале во время празднования 30-летия французского Фонда наследия (Fondation du patrimoine), который и станет оператором программы. По словам министра культуры Катрин Пегар, новый пропуск должен одновременно решить две задачи: облегчить французам и туристам доступ к памятникам архитектуры и культуры и обеспечить дополнительные доходы для исторических памятников, многие из которых постоянно испытывают нехватку средств. За 30 лет своего существования Фонд наследия профинансировал или помог восстановить более 46 тыс. проектов во Франции и заморских территориях.

Стоимость абонемента составит около €100 в год. За эти деньги его обладатели смогут свободно посещать почти 500 объектов по всей Франции. Среди них — самые известные достопримечательности страны. В программу уже вошли Версаль, Шамбор, Фонтенбло, Шантийи, Венсенский замок, а также шедевр ар-деко вилла Кавруа под Лиллем и знаменитая вилла Эфрусси-де-Ротшильд на Лазурном берегу.

Авторы проекта подчеркивают, что одна из главных целей — привлечь внимание и к менее известным памятникам, которые редко попадают в классические туристические маршруты.

Фонд наследия надеется, что новая система позволит перераспределить туристические потоки. Во Франции давно говорят о несправедливости: несколько десятков знаменитых объектов принимают миллионы посетителей, тогда как тысячи менее известных памятников остаются в их тени, несмотря на всю историческую ценность. Новый пропуск должен помочь изменить эту ситуацию.

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Для Франции наследие давно стало не только предметом национальной гордости, но и важной отраслью экономики, поэтому новый проект выглядит вполне логичным. Но в стране, где каждый регион считает себя хранителем уникальной истории, создать единый билет для Версаля, замков Луары, литературных музеев и провинциальных усадеб было непросто. Абонементы в парижские музеи существуют давно, но распространить эту практику на всю Францию сразу удается впервые. Если проект окажется успешным, то уже через несколько лет «Паспорт наследия» может стать таким же обязательным для путешественника, как железнодорожный билет, электронная карта или путеводитель. Франция гордится своими памятниками и своим прошлым — теперь они станут еще доступнее.

Алексей Тарханов, Париж