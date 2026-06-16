Суд рассмотрит иск Ларисы Долиной к обманувшему ее тольяттинцу с соучастниками

Лефортовский районный суд столицы принял к производству исковое заявление народной артистки РФ Ларисы Долиной. Ответчиками по делу проходят четверо фигурантов ранее рассмотренного уголовного дела о мошенничестве, среди которых — житель Тольятти Андрей Основа. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основа и его подельники были признаны виновными в хищении денег и недвижимости у певицы, а также у других граждан России. Приговор, вынесенный в ноябре 2025 года, предусматривал для них наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до семи лет, а также штрафные санкции в диапазоне от 900 тыс. до 1 млн рублей. Сумма совокупного ущерба от их противоправных действий оценивалась следствием в 317,6 млн рублей.

Тогда же суд подтвердил за Долиной право на возмещение имущественного ущерба в полном объеме. Соответствующий иск был подан артисткой в июне текущего года, а его рассмотрение назначено на 25-е число.

Георгий Портнов