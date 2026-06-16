МегаФон назван лучшей компанией в сфере корпоративных коммуникаций

МегаФон занял первое место в рейтинге «TOP-COMM 2026», который ежегодно оценивает деятельность компаний в сфере корпоративных коммуникаций. Оператор связи получил высокую оценку профессионального сообщества и возглавил список лучших организаций России, подтвердив свой статус лидера в области стратегического управления репутацией и корпоративных отношений.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Рейтинг, организованный Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), служит важным инструментом для выявления и публичного признания выдающихся профессионалов отрасли. В Наблюдательный совет проекта входят авторитетные эксперты в области PR, GR и представители медиаиндустрии.

Победа в конкурсе стала результатом активной работы оператора по развитию доверительных отношений с клиентами, партнерами и обществом. МегаФон успешно реализует комплексные проекты, направленные на повышение прозрачности бизнеса и оперативное реагирование на запросы стейкхолдеров, что позволяет компании не только удерживать лидерские позиции, но и задавать новые стандарты качества в индустрии.

«Математическая модель для рейтинга разработана несколькими рабочими группами директоров по коммуникациям крупнейших компаний страны под эгидой АКМР. В анкету входят формулы эффективности затрат и вопросы, касающиеся оргструктуры и деятельности компании. Поэтому неслучайно определенные компании, включая МегаФон, набирают по этому параметру высокие баллы. Первое место МегаФона в рейтинге говорит о слаженной структуре направлений деятельности и гибкости организационной модели компании», — отмечает член правления АКМР Екатерина Коляда.

Одним из подтверждений высоких результатов компании стали данные мониторинговой платформы SCAN — МегаФон оказался самым упоминаемым телекоммуникационным оператором в российских СМИ в 2025 году. Число публикаций, посвященных деятельности компании, превысило 170 тысяч, что свидетельствует о высоком уровне интереса к проектам и инициативам со стороны журналистов и общественности.

ПАО «МегаФон»