Половина автовладельцев Удмуртии готовы на уступки при продаже автомобиля

50% автовладельцев в Удмуртии готовы обсуждать размер торга при продаже автомобиля или согласятся на скидку без особых переговоров. Другая половина, напротив, бросит трубку или откажет в дисконте, если покупатель позвонит с предложением скинуть треть цены. Такие данные следуют из опроса от портала «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Респондентам задали вопрос, как они поступят, если при продаже автомобиля по рыночной цене в 1 млн руб. покупатель предложит за нее 700 тыс. руб. Узнав об этом, 13% участников опроса из Удмуртии согласились скинуть максимум 10%, 4% — отдать машину за указанную сумму. Треть жителей отметили, что если и будут торговаться, то только у капота.

«Ставлю ценник на 20% выше цены, за которую готов отдать. Пишу "хороший торг” и быстро скидываю до нужной мне цены. А как иначе — каждый пытается те же 20-30% сломить при любой цене, хоть 1 руб. выставь»,— рассказал один из участников опроса.

Автолюбители отмечают, что стандартный торг не превышает 10%, скидывать больше безрассудно. «Если согласишься по телефону за 700 тыс. руб., то перекуп у капота будет продолжать ломать ценник до 500 тыс. руб.», — сказал другой автолюбитель. Вызывают опасения и те, кто с ходу готов скинуть 30% от стоимости автомобиля.

Опрос проводился 6-13 апреля. В нем приняло участие почти 20 тыс. автолюбителей РФ — пользователей портала. Результаты опубликовали в июне.