В Копейске завели дело после обрушения потолка в подъезде дома

Следственный отдел по Копейску СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения потолка в подъезде одного из домов. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным СК, в одном из домов на улице Транспортной поселка Потанино обрушилось перекрытие второго этажа подъезда. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за качественное обслуживание дома.

Виталина Ярховска