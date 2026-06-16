В Копейске завели дело после обрушения потолка в подъезде дома
Следственный отдел по Копейску СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения потолка в подъезде одного из домов. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.
Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным СК, в одном из домов на улице Транспортной поселка Потанино обрушилось перекрытие второго этажа подъезда. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за качественное обслуживание дома.