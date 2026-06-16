В Самаре прекратил работу визовый центр Кипра

В Самаре 15 июня прекратил работу визовый центр Республики Кипр. Он работал с 15 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным посольства Кипра, с 15 июня подача заявлений на получение въездных виз будет возможна только в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

«13 июня 2026 года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах», — объяснили в посольстве Кипра, отметив, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг.

Андрей Сазонов