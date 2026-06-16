Свыше полутысячи выпускников заинтересовались работой в «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» подвели итоги ежегодного проекта «День компании». В течение трех месяцев студенты 19 профильных учебных заведений Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО побывали на профориентационных встречах с энергетиками. О перспективах работы в системообразующей электросетевой организации узнали свыше 660 ребят.

Партнерами проекта традиционно выступили Тюменский индустриальный, Югорский, Сургутский и Нижневартовский государственные университеты, профильные колледжи и техникумы. Перед студентами выступили руководители филиалов и территориальных производственных отделений «Россети Тюмень», а также представители Молодежного сообщества компании.

Более 160 студентов сообщили, что готовы начать карьеру в системообразующей электросетевой организации. Решающими факторами, по их словам, стали меры поддержки начинающих специалистов и молодых профессионалов. Например, компания предоставляет учащимся возможность официального трудоустройства на период производственной практики и стажировки. Также активно реализуется стипендиальная программа: лучшие студенты профильных направлений получают дополнительные выплаты от «Россети Тюмень». Устроенные на постоянной основе специалисты могут претендовать на компенсацию аренды жилья и процентов по ипотечному кредиту.

Трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики «Россети Тюмень». С 2021 года участниками проекта «День компании» стали свыше 4 тысяч студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования в Тюменском макрорегионе. Только в 2025 году благодаря активной профориентационной работе в энергокомпанию устроились более 50 выпускников вузов и колледжей.

АО «Россети Тюмень»