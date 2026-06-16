ЕС ввел санкции против компании «Лукойл-Западная Сибирь»

Совет Европейского союза включил в санкционные списки компанию «Лукойл-Западная Сибирь» из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра). Документ размещен в электронной базе на сайте ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В обосновании решения отмечается, что «Лукойл-Западная Сибирь» выступает судоходным оператором судов Aries, Neva Lux и Nimbus Spb. В документе утверждается, что структура «управляет судами, которые перевозят сырую нефть или нефтепродукты, экспортируемые из России, и осуществляют нерегулярные и высокорискованные перевозки».

ООО «Лукойл-Западная Сибирь» занимается добычей нефти и газа. Компания является 100-процентным дочерним обществом ЛУКОЙЛа. Предприятие было основано в 1995 году и работает на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Полина Бабинцева