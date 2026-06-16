Градсовет Пермского края поддержал концепцию комплексного развития территории микрорайона Комсомольский

Развитие площадки предусматривает строительство многоэтажных домов и школы искусств, которые органично впишутся в исторический облик места.

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9 июня на заседании Градостроительного совета Пермского края обсудили концепции комплексного развития территории микрорайона Комсомольский. ПЗСП представил две концепции будущей застройки, одна из которых была одобрена членами градсовета. Она предполагает, что на участке по улице Ветлужской будет применен комплексный подход: появится как жилая и коммерческая застройка, так и объекты социального назначения. Кроме того, предусматривается реконструкция улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

По итогам рассмотрения двух проектов члены Градостроительного совета поддержали концепцию комплексного развития территории архитектурного бюро МЛА+.

В соответствии с представленной концепцией на участке 21,07 га в контуре от железной дороги до улицы Ветлужской будет возведен новый жилой район, включающий в себя дома разной этажности, в том числе с коммерческой недвижимостью. Между ними разместятся пешеходные бульвары с велодорожками и арт-объектом. Предусмотрено строительство встроенно-пристроенного помещения детской школы искусств, а также подготовка площадки для нового дошкольного образовательного учреждения.

Проект будет учитывать транспортные особенности района. По периметру будут оборудованы парковки для автомобилей. Благодаря планам развития пассажирских перевозок пригородного железнодорожного транспорта, улучшится транспортная доступность и связь микрорайона с центром города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на школу искусств на выходе с Фонарной площади. Проект

Вид на школу искусств на выходе с Фонарной площади. Проект



Особое внимание в ходе обсуждения концепций на Градсовете эксперты уделили нюансам территории с точки зрения ландшафта, архитектурно-градостроительного облика, озеленения. Напомним, вблизи площадки, которую планируется застроить, находится железная дорога, ООПТ «Верхнекурьинский природный ландшафт», эко-тропы и парки.

Преимущества территории будут соединены каркасом общественных пространств: появятся логичные и современные проходы от железнодорожной станции до основных образовательных и культурных доминант микрорайона, а также природного парка. Рекреационный каркас и основные места отдыха будут окружены озеленением, что создаст атмосферу близости к природе и камерности.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин подчеркнул, что микрорайон Комсомольский является особым местом для компании, потому что предприятие тесно связано с правобережной частью Дзержинского района.

«Концепция, созданная в формате 15-минутного города, призвана сделать территорию максимально целостной, сохранить природную составляющую, улучшить качество жизни людей, усилив их связь с текущим местом, чтобы они выбирали здесь жить и работать. Для нас также важно сохранить и показать историю микрорайона Комсомольский, сделать его новой точкой притяжения для правого берега, реализовав в проекте наш передовой строительный опыт».

ПЗСП в работе по комплексному развитию территории будет учитывать не только архитектурные и градостроительные нормы, но и особенность места, ландшафта и инфраструктуры. Такой подход обеспечит долгосрочное развитие и привлекательность микрорайона в рамках современного развития Перми.

Важно подчеркнуть, что одной из задач ПЗСП ставил сохранить профиль микрорайона и историю места, сделать его современным и функциональным, добавив общественные локации и новые точки притяжения.

Ксения Дудина, ведущий архитектор-планировщик МЛА+:

«Для нас было важно сохранить характер Комсомольского — его зелёную пешеходную среду и проницаемость. Образ железнодорожного фонаря с жёлтым, зелёным и красным цветами помог выстроить понятную логику движения: от центральной площади у станции расходятся два разных по характеру маршрута — природный (зелёный) и культурный (красный), которые связывают ключевые точки района. Навигацию поддерживает система ориентиров, в деталях которых по-разному отражается цвет лучей: башни-маяки, работающие на дальние расстояния, и маяки-собачки на перекрёстках. Благодаря этому пространство легко читается на разных уровнях — от общей панорамы до улицы и формирует целостную, современную среду, опирающуюся на исторический образ места как посёлка железнодорожников.»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на коммерческий фронт Фонарной площади. Проект.

Вид на коммерческий фронт Фонарной площади. Проект.



Комплексное развитие территории будет проходить поэтапно. В первую очередь будут построены многоквартирные дома, помещение для музыкальной школы, модернизирована улично-дорожная сеть на ул. Ветлужской. Затем застройщик приступит к реализации второго контура по улицам Хабаровская и Вагонная. Весь проект будет реализован в течение 15 лет.

Напомним, что в конце 2025 года ПЗСП выиграл торги и получил право на реализацию своего первого проекта комплексного развития в микрорайоне Комсомольский. Компания построит свыше 300 тыс. кв. м жилья и улучшит условия жизни 450 семей.

ПЗСП также сформирует и передаст в муниципалитет земельный участок для размещения детского сада на 300 мест, а также построит новую детскую школу искусств общей площадью не менее 1600 кв.м.

Все дороги внутри квартала будут отремонтированы, созданы новые благоустроенные территории общего пользования – мини-скверы, бульвары, районные площади.

АО «ПЗСП». Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Комсомольский»