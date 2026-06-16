За минувшую неделю специалисты Регионального центра закупок Чувашии разместили 325 закупок на общую сумму 1,1 млрд руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за неделю разместили закупки на 1,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии за неделю разместили закупки на 1,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для республиканских заказчиков разместили 213 закупок, для муниципальных — 112.

Крупнейшей закупкой недели стала поставка лекарственного препарата — иммуноглобулина человека. Начальная цена контракта превысила 122 млн руб.

Социально значимой закупкой стало приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», оснащенных медицинским оборудованием.

Самой конкурентной стала закупка хозяйственных товаров для нужд Городской клинической больницы № 1, на которую поступило девять заявок.

Анна Кайдалова