В Макушинском округе в ДТП погибла пассажирка

После столкновения автомобилей в Макушинском округе погибла пассажирка одного из них. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ранним утром 16 июня 39-летняя водитель Geely Monjaro двигалась по дороге «Иртыш» со стороны села Частоозерье. Из-за небезопасного бокового интервала автомобиль столкнулся со встречной машиной Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП 37-летняя пассажирка погибла на месте, водитель Geely и другая ее пассажирка 52 лет госпитализированы.

Полицейские отмечают, что с начала июня на региональных дорогах зарегистрировано 46 аварий, в которых семь человек погибли, еще 50 пострадали.

Виталина Ярховска