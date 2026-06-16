В Тольятти суд рассмотрит дело о мошенничестве на 78 млн рублей директором автосалона

В Центральный районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении директора автосалона, который обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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По версии следствия, с 2023 года по 2024 год обвиняемый заключил договоры на оказание услуг по подбору и доставке покупателям автомобилей. Обязательства он не исполнил. В результате потерпевшими стали 44 клиента автосалона, которым был причинен ущерб на сумму около 78 млн руб.

Для легализации незаконно полученных денег директор автосалона совершил ряд финансовых операций по приобретению земельных участков.На недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.

Руфия Кутляева