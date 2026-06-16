Установлены личности участников хулиганского нападения в центре Перми

Сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю установлены личности несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на двух местных жителей в Свердловском районе Перми утром 14 июня. Один из них помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, на законных представителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По месту жительства каждого из них направлена информация в комиссию по делам несовершеннолетних.

О нападении подростков рассказал в соцсети один из пострадавших. По его словам, утром 14 июня на перекрестке улиц Революции и Островского на них с другом «налетела группа подростков от пяти до семи человек, лет по 15–17. Напали без единого слова. У одного была цепь, у кого-то металлический прут. Может, еще у кого-то были какие-то предметы. Мы отбились, отбежали, но они догнали снова. Меня сбили с велосипеда, навалились несколько человек сразу, били руками и ногами». Пострадавшие обратились в травматологию и в полицию. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.