Хоккейная «Лада» пополнилась американским защитником Дойлом Сомерби

Американский защитник Дойл Сомерби пополнил состав «Лады». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Легионеру из США 31 год. Защитник провел 235 матчей в составе «Шанхайских Драконов». На его счету 49 (11+38) очков и 532 заблокированных броска: игрок ежегодно был лидером команды по этому показателю. До Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он играл в АХЛ за «Таксон» и «Кливленд», а до того дважды становился чемпионом NCAA East в составе Бостонского Университета.

Защитник подписал с ХК «Лада» односторонний контракт сроком на один сезон.

Андрей Сазонов