За месяц до открытия Дворец торжеств в Притяжении готов на 90%

На территории городского курорта «Притяжение», инициатором строительства которого и основным инвестором выступает председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, выходит на финальную стадию строительство Дворца торжеств. До официального открытия объекта остался месяц, и строительная готовность комплекса уже составляет 90%. Уникальное двухэтажное здание в стиле неоклассицизма общей площадью более 700 кв. м возвели в рекордные сроки – всего за один год. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений и ведут работы на фасаде, главной особенностью которого станет уникальная декоративная лента-вуаль, обвивающая стены здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

На текущий момент выполнены работы по асфальтированию и освещению уличной парковки возле Дворца на 140 автомобилей, а также смонтирована парадная арка. В скором времени будут установлены два теневых навеса. Почти завершено мощение бульвара натуральным гранитом и заканчивается облицовка парадной лестницы, которая подходит к комплексу. Внутренний интерьер Дворца выполняется исключительно из высококачественных натуральных материалов: мрамора, дерева, камня и премиального текстиля. Пространство продумано до мелочей. На первом этаже предусмотрена зона встречи гостей, гардероб и фотозона, а красивая Т-образная лестница ведет на второй этаж. Там обустроены комнаты для подготовки жениха и невесты, а также два автономных зала – Большой на 50 человек и Малый на 40 человек. Для удобства маломобильных гостей в здании предусмотрен лифт.

В процессе реализации проекта руководство курорта приняло решение расширить первоначальную концепцию объекта. Эстетика комплекса позволили выйти за рамки стандартной локации для бракосочетаний. Дворец торжеств готов принимать различные городские мероприятия на самом высоком уровне – от выпускных вечеров, юбилеев и вручения дипломов до деловых встреч, презентаций и наградных церемоний. Современное оснащение позволяет организовывать два независимых приема одновременно без потери комфорта для участников.

Для будущих молодоженов в Притяжении уже открыта подача заявок через портал «Госуслуги». Чтобы забронировать дату, необходимо выбрать Ленинский отдел ЗАГСа Магнитогорска, определиться с вместимостью зала, забронировать время и внести оплату в информационном центре городского курорта. Сетка бронирования заполняется опережающими темпами, и заявки поступают даже на лето следующего года. Свадебную церемонию организаторы готовы превратить в масштабное событие благодаря широкому комплексу сопроводительных услуг.

«Например, трансфер гостей на гольф-карах, сам торжественный вечер в одном из наших ресторанов или, например, специальная опция для молодоженов – включить в нужный момент фонтан «Стальное сердце Родины». Всего разработано порядка 20 услуг, которые смогут сделать это событие по-настоящему незабываемым, громким и ярким», – рассказал директор по маркетингу городского курорта «Притяжение» Антон Чайка.

Также для пар доступна официальная выездная регистрация под открытым небом, уютный шатер на берегу озера с авторским меню и фотосессии в любых локациях курорта.

Торжественное открытие Дворца торжеств традиционно приурочено к главному празднику города – Дню металлурга. На 17 июля 2026 года запланирована праздничная церемония открытия с массовой красивой регистрацией нескольких пар и серией торжественных мероприятий. А уже с 20 июля Дворец торжеств начнет работу в ежедневном штатном режиме и будет полностью доступен для всех жителей и гостей города. Новому объекту еще до открытия пророчат статус одной из самых востребованных праздничных локаций на Южном Урале.

ПАО «ММК»