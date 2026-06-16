В Самарской области помощника губернатора повысили до первого замглавы минмпромторга

Ильдар Галиев, до последнего времени занимавший пост помощника губернатора по развитию Сызрани и Сызранского района, назначен первым заместителем министра промышленности и торговли Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Чиновник был помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с октября 2025 года. До этого Ильдар Галиев работал заместителем министра сельского хозяйства и заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Георгий Портнов