В Самарской области помощника губернатора повысили до первого замглавы минмпромторга
Ильдар Галиев, до последнего времени занимавший пост помощника губернатора по развитию Сызрани и Сызранского района, назначен первым заместителем министра промышленности и торговли Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального минпромторга.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Чиновник был помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с октября 2025 года. До этого Ильдар Галиев работал заместителем министра сельского хозяйства и заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.