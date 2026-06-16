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В Самарской области помощника губернатора повысили до первого замглавы минмпромторга

Ильдар Галиев, до последнего времени занимавший пост помощника губернатора по развитию Сызрани и Сызранского района, назначен первым заместителем министра промышленности и торговли Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального минпромторга.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Чиновник был помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с октября 2025 года. До этого Ильдар Галиев работал заместителем министра сельского хозяйства и заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Георгий Портнов