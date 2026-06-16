Здание бывшего Городецкого старообрядческого училища выставили на торги

Нежилое здание бывшего Городецкого старообрядческого училища с педагогическим музеем выставили на торги в Нижегородской области по начальной стоимости 3,53 млн руб. Администрация Городецкого округа намерена продать дом площадью 524 кв. м и земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м. на улице Парижской Коммуны, 2, указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из документации аукциона Фото: из документации аукциона

Здание построили в начале прошлого века на деньги купца Н. А. Бугрова, в 1908 году там открыли старообрядческое училище, вмещавшее до 200 детей. В советские годы в нем размещалась начальная школа, а затем техникум и педагогическое училище, с 1980-х годов — многоквартирный дом. Сейчас объект недвижимости расселен, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако сносить его нельзя, так как он обладает признаками объекта культурного наследия.

Торги по лоту назначены на 10 июля.

Галина Шамберина