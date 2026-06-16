Бюджет Башкирии направит до 242 млн рублей на ремонт дорог в Дюртюлинском районе

Управление дорожного хозяйства Башкирии на открытом конкурсе собирается выбрать подрядчика для ремонта 6,3 км дороги Учпили — Новокангышево — Новоабдраково — Баргата в Дюртюлинском районе. Начальная максимальная стоимость контракта составляет около 242,5 млн руб., ремонт профинансирует региональный бюджет.

Ремонт дороги должен закончиться к концу октября 2028 года, говорится в проекте контракта, опубликованного на портале госзакупок.

Дорога с асфальтобетонным покрытием проходит по северо-востоку Дюртюлинского района, между участком федеральной трассы М-12 и рекой Белой. В августе 2024 года Управление дорожного хозяйства Башкирии запретило проезд по дороге грузовикам из-за потери несущей способности полотна. Ограничения продлились почти четыре месяца.

Итоги конкурса будут подведены 7 июля.

Идэль Гумеров