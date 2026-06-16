Во всех муниципалитетах и на промпредприятиях Прикамья появятся женские советы

Региональное отделение Союза женщин России намерено создать женсоветы во всех муниципалитетах края, а также на промышленных предприятиях. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Дмитрия Махонина с представителями организации.

На встрече представили также стратегию развития экосистемы «Женские крылья Пармы» на ближайшие пять лет. Она должна объединить жительниц региона для решения конкретных задач по укреплению экономики, сохранению исторической памяти и повышению качества жизни в крае.

Кроме того, женщины будут активнее участвовать в социально-экономической жизни региона. По словам председателя реготделения Елены Савельевой, проект также должен охватить сферу поддержки женского спорта и создания пространства взаимоуважения между представителями разных конфессий.