Очередное заседание парламента Оренбуржья, на котором рассмотрят 40 вопросов, пройдет 17 июня

Очередное заседание парламента Оренбургской области состоится 17 июня. Распоряжение о его созыве подписал председатель Заксобрания Сергей Грачев, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В повестке летней парламентской сессии — почти 40 вопросов. Депутаты будут голосовать по проектам законов об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда ОМС за 2025 год и о внесении изменений в финансовый документ этого года.

Кроме того, планируется скорректировать законы о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан и многодетным семьям, рассмотреть вопросы об обеспечении отдельными комнатами в общежитии студенческих семей, о снижении требований к уровню образования и стажу работы для ветеранов СВО. Также в повестке заседания фигурирует предложение о новом изображении герба Оренбургской области.

Руфия Кутляева