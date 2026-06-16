Саратовские аграрии предупредили о росте цен из-за дефицита топлива

Заместитель министра сельского хозяйства по развитию отрасли растениеводства Саратовской области Игорь Гриднев на заседании комитета по аграрным вопросам рассказал о ходе весенне-полевых работ. Он отметил, что в части обеспечения горюче-смазочными материалами «ситуация управляемая». Потребность сельхозтоваропроизводителей в дизельном топливе для проведения уборочных работ и вспашки зяби составляет 120 тыс. тонн. С учетом ежедневного расхода топлива в хозяйствах области имеется в наличии 65,4 тыс. тонн. Закупка топлива аграриями продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра сельского хозяйства по развитию отрасли растениеводства Саратовской области Игорь Гриднев

Заместитель министра сельского хозяйства по развитию отрасли растениеводства Саратовской области Игорь Гриднев



Депутатов возмутила формулировка замминистра, что ситуация с горюче-смазочными материалами управляемая. Дизельное топливо подорожало более чем на 20%.

Господин Гриднев пояснил, что в сравнении с южными регионами цена в Саратовской области «еще приемлемая». С этого понедельника сняты ограничения на поставку топлива. По его словам, критических задержек с поставкой топлива сельхозтоваропроизводителям не было.

Депутаты поинтересовались, как сильно топливный кризис скажется на цене сельхозтоваров. Игорь Гриднев ответил, что в структуре себестоимости конечной продукции затраты на топливо составляют 30–35%. С учетом повышения цена на ГСМ сейчас укладывается в это значение. Также чиновник пояснил, что нельзя спрогнозировать цену на конечную продукцию.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) подчеркнул, что если покупательская способность населения не позволит товаропроизводителям повышать цены, то это ударит по фермерам. По его расчетам, себестоимость сельхозпродукции с учетом повышения цен на топливо вырастет на 8%.

Присутствовавшие на заседании комитета фермеры заверили, что себестоимость продукции вырастет. Их цель в этом году — выжить. Также аграрии подчеркнули, что им необходима бесперебойная доставка горючего, иначе их расходы продолжат расти.

Татьяна Смирнова