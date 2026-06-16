В башкирской пещере Грезы нашли зуб мамонта

В пещере Грезы в национальном парке «Башкирия» спелеологи обнаружили зуб мамонта. Об этом в своих соцсетях рассказал участник спелеоэкспедиции, уфимский путешественник Олег Чегодаев. По его словам, находка станет экспонатом музейного пространства Посольство Уральских гор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Олега Чегодаева Фото: телеграм-канал Олега Чегодаева

Подлинность находки подтвердил кандидат геолого-минералогических наук Фаниз Ардисламов, отметил Олег Чегодаев.

Пещера Грезы расположена в Бурзянском районе. Ее в 1981 году открыли спелеологи Юрий Соколов и Наталья Рычагова. Дальнейшие исследования доказали, что Грезы является частью единой системы с пещерой Сосенки. Пещеры образовались в период среднего девона

Идэль Гумеров