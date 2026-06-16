Восемь человек заразились сальмонеллезом из-за роллов в кафе под Волгоградом

В городе Камышине Волгоградской области у восьми человек диагностировали сальмонеллез после посещения местного кафе. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что среди обратившихся в больницу с симптомами пищевого отравления были дети. Со слов пациентов, все они ели суши и роллы в одном и том же заведении.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что всего за медицинской помощью обратились 16 человек, включая пятерых детей. В региональной прокуратуре заявили агентству, что работа кафе приостановлена.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавших 18 человек, шесть из которых — дети. Канал утверждает, что заболевшие ели в кафе «ЕвроАзия» незадолго до отравления. Сейчас заведение закрыто по техническим причинам.

Никита Черненко