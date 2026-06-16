Суд обязал владельца участка в Бавлах возместить ущерб за свалку
Суды двух инстанций поддержали требования Министерства экологии Татарстана о взыскании ущерба за несанкционированное размещение отходов в Бавлах. Специалисты обнаружили свалку площадью 472 кв. м, сообщает Минэкологии республики.
Суд обязал владельца участка в Бавлах возместить ущерб за свалку
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Размер вреда, причиненного почве, экологи оценили в 395 тыс. руб. Владельцу земельного участка, на котором находились отходы, направили требование о возмещении ущерба и ликвидации свалки. Однако нарушение не устранили.
Министерство обратилось в Бавлинский городской суд, который удовлетворил иск. Впоследствии Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ответчика.