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Суд обязал владельца участка в Бавлах возместить ущерб за свалку

Суды двух инстанций поддержали требования Министерства экологии Татарстана о взыскании ущерба за несанкционированное размещение отходов в Бавлах. Специалисты обнаружили свалку площадью 472 кв. м, сообщает Минэкологии республики.

Суд обязал владельца участка в Бавлах возместить ущерб за свалку

Суд обязал владельца участка в Бавлах возместить ущерб за свалку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд обязал владельца участка в Бавлах возместить ущерб за свалку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Размер вреда, причиненного почве, экологи оценили в 395 тыс. руб. Владельцу земельного участка, на котором находились отходы, направили требование о возмещении ущерба и ликвидации свалки. Однако нарушение не устранили.

Министерство обратилось в Бавлинский городской суд, который удовлетворил иск. Впоследствии Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ответчика.

Анна Кайдалова