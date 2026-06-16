Возобновляется трамвайное движение по улицам Сибирской и Чернышевского

17 июня возобновят движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского. Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, окончательно работы на линии пока не завершены, но уровень готовности объекта позволяет запустить его в техническом режиме.

Кроме этого, с завтрашнего дня работы стартуют на участке по улице Куйбышева. Там будут реконструированы пути от улицы Белинского до улицы Клары Цеткин, а также трамвайный узел на пересечении улиц Белинского и Куйбышева.

Во время ремонтных работ трамваи маршрутов №5 и 8 будут перенаправлены до остановки «Велта». Запуск маршрута №6 отложен, поскольку на период ремонта он будет полностью дублироваться маршрутом №8. Для проезда по улице Куйбышева можно воспользоваться компенсационным автобусом №72. Он будет курсировать от остановки «Улица Анвара Гатауллина» по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Пушкина до автовокзала.

В обратном направлении автобус будет следовать по улице Революции вместо улицы Пушкина. Дополнительно можно воспользоваться автобусами маршрутов №50, 56, 57 и 71.

В минтрансе напомнили, что ремонтные работы связаны с серьезным износом ряда участков трамвайных путей. Многие из них капитально не ремонтировались более десяти лет.