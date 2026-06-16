Экс-директор пермских радиостанций вышел из логистического бизнеса

Бывший руководитель АО «Эхо» (радио «Эхо Москвы в Перми»), директор ООО «Регион-Трейд-3» Сергей Занин сообщил о закрытии принадлежащего ему пункта выдачи заказов СДЭК в Перми, расположенного по адресу ул. Чкалова, 4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Занин пояснил, что принять такое решение его вынудили сильно изменившиеся условия ведения бизнеса в сфере логистики и онлайн-торговли. Сейчас он выставлен на продажу. «Общая экономическая обстановка не предполагает роста этого рынка», - подчеркнул собеседник.

При этом он отметил, что продолжит развивать сеть радиостанций в Прикамье и курировать деятельность региональной и федеральной федераций кикбоксинга. Сергей Занин возглавлял АО «Эхо» (радио «Эхо Москвы в Перми») и Радио Sputnik Пермь, с 2018 года был депутатом городской думы Осы.