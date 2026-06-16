Жителя Тольятти заподозрили в финансировании нежелательной религиозной украинской организации
Житель Тольятти подозревается в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Уголовное дело возбудил следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СКР по Самарской области по материалам регионального УФСБ. Об этом сообщает ведомство.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, с 2022 по 2026 годы фигурант переводил деньги участнику московской ячейки украинской религиозной организации, деятельность которой запрещена в РФ. Расследование дела продолжается.