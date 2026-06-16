Жителя Тольятти заподозрили в финансировании нежелательной религиозной украинской организации

Житель Тольятти подозревается в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Уголовное дело возбудил следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СКР по Самарской области по материалам регионального УФСБ. Об этом сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2022 по 2026 годы фигурант переводил деньги участнику московской ячейки украинской религиозной организации, деятельность которой запрещена в РФ. Расследование дела продолжается.

Георгий Портнов