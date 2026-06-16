Подросток из Оренбурга передавал данные Киеву для атак БПЛА

В Оренбургской области задержали подростка за сотрудничество с военной разведкой Украины. Местный житель 2008 года рождения сообщал о важных объектах инфраструктуры для дальнейшего нанесения по ним ударов БПЛА. Об этом сообщается на официальном сайте ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подросток осознанно переписывался с представителем главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины в Telegram. По его заданию оренбуржец собирал данные об инфраструктурных объектах и передавал врагу. Полученные сведения планировалось использовать для дальнейших атак на них.

Правоохранители изъяли средства связи у злоумышленника и обнаружили диалог с куратором украинского ГУР МО, что стало подтверждением государственной измены.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. На данный момент он находится в СИЗО.

Яна Вежлева