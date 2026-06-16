Доля отказов по автокредитам в Челябинской области снизилась до 72,5%

В мае 2026 года доля отказов по автокредитам в Челябинской области составила 72,5%. Это на 8,9 процентного пункта меньше, чем в мае 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам не одобряли получение займов на машину в 73,8% случаев. За год показатель упал на 10 п. п. Наиболее серьезная динамика сокращения доли отказов по заявкам на автокредиты зафиксирована в Вологодской (-15,1 п. п.) и Нижегородской (-13,8 п. п.) областях, Санкт-Петербурге (-13,7 п. п.), Москве (-13,7 п. п.) и Ленинградской области (-13,4 п. п.).

Виталина Ярховска