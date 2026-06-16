В Татарстане 50% респондентов не готовы существенно снижать цену при продаже автомобиля: 26% респондентов при предложении снизить стоимость автомобиля на 30% ответили бы, что не торгуются, а 24% продавцов предпочли бы сразу прекратить разговор. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Половина жителей Татарстана не готова снижать цену при продаже авто

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Половина жителей Татарстана не готова снижать цену при продаже авто

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Чуть меньше половины респондентов (48%) готовы обсудить размер торга. Из них 13% участников опроса согласны уступить максимум 10% от стоимости.

Еще 2% опрошенных заявили, что готовы согласиться на снижение цены почти на треть уже во время телефонного разговора.

Анна Кайдалова