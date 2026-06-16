Утвержден перечень приоритетных для обеспечения кадрами нижегородских предприятий

Правительство Нижегородской области включило 249 юрлиц в перечень приоритетных предприятий региона с точки зрения обеспечения кадровой потребности. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Документ утвержден в целях обеспечения кадровой потребности этих предприятий в условиях дефицита трудовых ресурсов и в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда РФ.

В основном в перечень вошли предприятия, работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них — ОКБМ имени Африкантова, Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина, ГОСНИИ «Кристалл», завод «Красный якорь», «Нижегородский завод 70-летия Победы», «Сергачский элеватор», а также ООО «Центр ИТ решения для бизнеса», «Нижегородский автомобильный завод», «Княгининское молоко».

Галина Шамберина