Совфед определит новых прокуроров для Саратовской и Воронежской областей

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко сегодня в Совете Федерации пройдет консультацию на должность главы надзорного ведомства Воронежской области. Кандидатуру представил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Сергей Филипенко возглавил прокуратуру Саратовской области в октябре 2016 года. За десять лет его работы ведомство приняло более 700 тыс. обращений граждан. Лично прокурор встретился с 5 тыс. жителей региона. В 2025 году расходы областного бюджета на программу бесплатной медицинской помощи выросли до 10,8 млрд руб. Дефицит финансирования снизился с 61,5% до 9,5%. Инвалиды получили 3 тыс. направлений на технические средства реабилитации. Свыше 1,2 тыс. граждан дождались бесплатной протезно-ортопедической помощи. Более 300 льготникам пересчитали социальные выплаты.

Очередь на жилье для детей-сирот сократилась в 2,5 раза. В 2025 году на эти цели выделили 2,6 млрд руб. Коммуникации подвели к 500 земельным участкам многодетных семей. Задолженность по зарплате погасили перед 28 тыс. работников на сумму свыше 2 млрд руб. Бизнесу вернули более 1 млрд руб. Прокуроры не допустили 13 тыс. необоснованных проверок. Сотни гектаров земли и десятки объектов недвижимости вернулись в муниципальную собственность.

В 2019 году президент наградил Сергея Филипенко орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2023 году генпрокурор вручил ему грамоту.

Никита Маркелов