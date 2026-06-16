Депутаты поддержали отмену компенсации расходов на семейное образование

Члены комитета заксобрания Прикамья по социальной политике рекомендовали принять изменения в региональный закон «Об образовании в Пермском крае». Законопроект предусматривает отмену компенсации расходов родителей и законных представителей на семейное образование. Как пояснила в ходе заседания и.о. министра образования и науки Прикамья Наталья Зверева, такое решение связано с тем, что обучение детей вне коллектива и без участия квалифицированных специалистов негативно сказывается на их образовании и социализации. По словам авторов инициативы, такая компенсация не предусмотрена на федеральном уровне с 2013 года.

Как отметила Наталья Зверева, численность детей, получающих общее семейное образование в Пермском крае, ежегодно увеличивается. В 2025-2026 учебном году число таких детей составило 2180 против 1966 годом ранее. Увеличение обусловлено в том числе предоставлением родителям компенсации затрат на семейное образование. Согласно открытым данным, базовый размер компенсации затрат на семейное образование в регионе составляет от 22,4 до 62,5 тыс. руб. за учебный год, в зависимости от класса обучения. Вместе с тем, по словам госпожи Зверевой, в общеобразовательных учреждениях региона достаточно мест для обучения всех проживающих на его территории детей. Кроме того, проект закона разработан с целью совершенствования механизмов образования детей с ОВЗ.

Проектом закона также предусматривается единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. для молодых педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений. Условие для ее получения –трудоустроиться в течение двух лет после окончания профессионального обучения. Форма обучения — очная или заочная — в данном вопросе значения иметь не будет.