Приговор по кражам в «Гидромаше» обжаловали прокуратура и адвокаты

Приговором Советского райсуда, осудившего 16 бывших работников НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина за кражи авиадеталей, остались недовольны как сторона защиты, так и обвинение.

С осени 2024 года обвиняемых, от рабочих до начальников цехов «Гидромаша», судили, как организованную преступную группу, которая в 2018-2022 годах изготавливала неучтенные авиадетали, а затем вывозила их с завода для последующей продажи. По версии следствия, организатором хищений стал бывший военпред Валерий Ножиков (также ему вменили незаконное хранение патронов). В апреле его осудили на восемь лет лишения свободы, из назначенного срока он уже отсидел большую часть.

Один из 16 обвиняемых не дожил до приговора, скончавшись во время длительного судебного процесса, поэтому уголовное дело в отношении него прекратили. Еще двое подсудимых были оправданы: судья решил, что Кирилл Птицын и Алексей Фильченков не причастны к кражам с завода, в которых их обвинили. Остальные заводчане были осуждены на условные сроки.

Прокуратура не согласилась с частичным оправданием и подала кассационное представление на приговор в отношении признанных невиновными работников. А вынесенное виновнику наказание, судя по картотеке райсуда, обжаловали адвокаты. Военный пенсионер Валерий Ножиков просил у суда оправдания. По словам его адвоката, в апелляции защита намерена доказать, что бывший военный представитель «Гидромаша» не причастен к организации хищений на заводе: на пенсии он покупал и ремонтировал для перепродажи какие-то детали, которые ему приносили знакомые. При этом один из работников, у которого нашли гараж с множеством неучтенных запчастей, по досудебному соглашению был освобожден от уголовной ответственности. Изначально расследование начиналось с оперативной разработки петербургского УФСБ, сотрудники которого искали каналы контрабандных поставок компонентов для авиации за рубеж, и с этой целью провели контролируемую закупку.

Иван Сергеев