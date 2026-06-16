Бывший глава краевого минтранса возглавил новый завод в Нытве

Экс-министр транспорта Прикамья Николай Уханов назначен директором ООО «Пермский завод “Метиз”». Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», назначение состоялось вчера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Уханов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Уханов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Пермский завод “Метиз”» зарегистрировано в сентябре прошлого года. Завод расположен в городе Нытве Пермского края. Занимается производством строительных металлических конструкций и их частей. Совладельцами компании являются Борис и Лилия Пантелеевы. Ранее должность директора занимал Борис Пантелеев.

Николай Уханов окончил Пермский государственный технический университет (ныне ПНИПУ) по специальности инженер-строитель. В 2004 году был назначен заместителем начальника управления внешнего благоустройства (УВБ) администрации Перми, а в 2008-м возглавил ведомство. С марта 2011 года по март 2012-го исполнял обязанности министра ЖКХ Пермского края, затем вернулся в мэрию на должность начальника УВБ. В 2013 году господин Уханов стал заместителем главы администрации Перми. С 2017 по 2022 год занимал должность министра транспорта Прикамья. С ноября 2022 года по июль 2024-го работал в администрации Калининграда.