В Прикамье выросло количество суицидов среди несовершеннолетних

В рамках сегодняшнего заседания комитета краевого парламента по социальной политике с докладом выступила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. В прошлом году, по словам госпожи Денисовой, в ее адрес обратилось 56 несовершеннолетних. Основными тематиками обращений стали конфликты с педагогом и родителями, взыскание задолженности по оплате ЖКХ, противоправные действия, совершенные в отношении ребенка, а также меры поддержки детям-сиротам. Всего в прошлом году было зарегистрировано 1507 обращений.

По данным Светланы Денисовой, за прошлый год на 62% увеличилось количество обращений, связанных с конфликтами между учащимися. Возросло число жалоб в части нарушения педагогической этики, бездействия по конфликтным ситуациям и буллингу в школах — таких обращений в прошлом году было 96 против 74 в 2024-м. Светлана Денисова рассказала также о снижении количества родителей, лишенных родительских прав. Если в 2024-м их было 755, то в 2025-м только 542.

Отдельно в своем докладе госпожа Денисова обратила внимание на рост случаев гибели несовершеннолетних от неестественных причин. В частности, в 2025 году 17 несовершеннолетних погибли в результате совершения суицида. По сравнению с 2024 годом их число увеличилось на 112%. Омбудсмен рекомендовала министерству образования и науки Прикамья организовать проведение обучающих мероприятий для педагогических работников по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. Кроме того, выросло количество ДТП с участием детей на 12,4% год к году. Также среди наиболее частых причин гибели несовершеннолетних госпожа Денисова отметила пожары, утопление, асфиксию, падения из окна.

По данным Светланы Денисовой, количество несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло до 483 случаев за год (в 2024 году — 448). В структуре подростковой преступности преобладают кражи (37% преступлений) и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (21%). Также зарегистрирован рост групповой преступности на 111,6%