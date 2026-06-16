Средняя зарплата в Оренбуржье составила 76,6 тысяч рублей

Средняя зарплата для сотрудников организаций Оренбургской области в январе-марте 2026 года составила 76,6 тыс. руб., следует из анализа Оренбургстата. В этот же период 2025 года показатель был ниже на 11,3%.

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По росту реальной заработной платы Оренбуржье заняло седьмое место среди субъектов ПФО. К концу первого квартала 2026 года она выросла на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средняя зарплата в марте составила 79,5 тыс. руб., из-за чего область заняла 6-е место в ПФО и 53-е место среди субъектов России по уровню оплаты труда. Рост реальных доходов у сотрудников достиг 4,8%, благодаря чему область вошла в число регионов округа с самой устойчивой положительной динамикой.

Яна Вежлева