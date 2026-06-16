Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Франция заказала у шведской Saab противотанковые ракеты

Шведская оборонная компания Saab получила заказ на разработку управляемых противотанковых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) для Франции. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поставки оружия запланированы на 2026-2030 годы. Помимо самих ракет компания предоставит французской армии тренажеры для работы с ними. «NLAW обеспечивает непревзойденную эффективность, позволяя солдату за несколько секунд остановить “бронированную угрозу”»,— указано в пресс-релизе компании.

NLAW — это совместная разработка Великобритании и Швеции по типу противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin, но более легкая и меньшей дальности. Она весит менее 13 кг и позволяет наносить удары на расстоянии до 800 м.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд