В Татарстане разработали порядок подготовки предприятий к работе в военное время

В военное время предприятия Татарстана должны будут разрабатывать меры защиты производственной инфраструктуры. Им также предстоит проводить оценку устойчивости объектов, выявлять уязвимые места и прогнозировать последствия возможных ударов, следует из проекта постановления Кабинета Министров республики.

Мера распространяется на организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, имеющие мобилизационные задания и продолжающие деятельность в условиях военного времени.

Проект предусматривает создание запасов материальных ресурсов, повышение надежности систем энергоснабжения и связи, а также проведение мероприятий по маскировке объектов. Также необходимо учитывать угрозы со стороны высокоточного оружия и беспилотников.

Для большинства организаций финансирование будет осуществляться за счет собственных средств.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Анна Кайдалова