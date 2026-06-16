На курорте «Фанпарк» в Челябинске появится гостиничный комплекс под брендом Cosmos Smart

ПАО «АПРИ» и Cosmos Hotel Group подписали соглашение по развитию гостиничных объектов по франшизе федерального оператора. Соответствующий документ был подписан на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходил с 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «АПРИ»

В рамках подписанного соглашения загородный отель, который АПРИ строит в составе всесезонного курорта «Фанпарк» под Челябинском, будет работать под брендом Cosmos Smart – по стандартам и технологиям федеральной гостиничной сети. «Cosmos Smart Челябинск Фанпарк Отель» объединит четыре кластера на 456 номеров с разнообразными форматами, включая «апартамент», «гостевой дом», «двухместный стандарт при аквапарке», общая площадь составит 18,6 тыс. кв.м. Отель расположится в поселке Западный Сосновского района – в составе курорта «Фанпарк» на берегу Шершневского водохранилища, добраться из Челябинска можно на машине за 15 минут. Открытие гостиничных объектов запланировано до конца 2030 года.

В рамках соглашения Cosmos Hotel Group предоставит АПРИ стандарты сети и операционные технологии, обеспечит подготовку отеля к запуску, обучение команды и централизованный маркетинг: отель войдет в систему продаж и программу лояльности сети отелей Cosmos.

Для АПРИ это первый проект с федеральным гостиничным оператором. Партнерство усиливает гостиничное направление группы и подтверждает стратегию «Фанпарка» как курорта федерального масштаба: помимо отеля на территории строятся аквапарк, термальный комплекс и спортивная инфраструктура.

«Фанпарк» задуман как курорт, на который приезжают со всей страны, и партнер такого же масштаба здесь закономерен. Cosmos Hotel Group приносит в проект отработанные стандарты гостеприимства и качества, мы – площадку, инфраструктуру и опыт строительства. Для гостей это означает предсказуемое качество сервиса, и профессиональную эксплуатацию номерного фонда под сильным брендом», – отметил генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов.

«Развитие всесезонного мультикурорта «Фанпарк» с качественной гостиничной инфраструктурой позволит создать новую туристическую точку притяжения для Челябинска. Для гостей работа отеля по франшизе федерального бренда означает стандартный и знакомый сервис, высокое качество услуг. Для партнера и владельца отеля – это возможность интегрироваться в федеральную сеть продаж, программу лояльности, получить готовые сетевые бизнес-решения и дополнительные инструменты для привлечения гостей», – подчеркнул президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

ПАО «АПРИ»