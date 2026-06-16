В Башкирии волонтерам в зоне СВО дадут льготы для заготовки древесины

В Башкирии волонтеры, занимающиеся добровольческой деятельностью в зоне специальной военной операции, получат преимущественное право на заготовку древесины для строительства, ремонта частных домов и дворовых построек и их отопления. Такие льготы предлагает ввести Курултай Башкирии, подготовивший проект изменений в региональный закон «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан».

Сегодня преимущественным правом на лесозаготовку наделены молодые и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, участники СВО и их семьи, а также молодые специалисты лесной отрасли. Все они должны владеть участками для индивидуального жилищного строительства в границах населенных пунктов.

Расширение списка льготников на волонтеров в зоне СВО законодатели объясняют, в числе прочего, тезисами послания главы Башкирии Радия Хабирова депутатам Курултая: 30 января руководитель республики отметил особую значимость деятельности волонтеров в условиях боевых действий.

Законопроект подготовил парламентский комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Антикоррупционная экспертиза документа продлится до 23 июня.

Идэль Гумеров